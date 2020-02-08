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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОК ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ЭКСПОРТЕРОВ
11:12 11.02.2020

Гродненский областной исполнительный комитет определил перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2020 году.

Как сообщает СЭЗ «Гродноинвест», в перечень вошли 24 выставки различной тематической направленности.

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 23 января 2020 г. № 31 принято на основании Положения о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, утвержденного указом от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» и вступает в силу после его официального опубликования. Предлагаем ознакомиться с перечнем мероприятий.

Напомним, что возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.

Возмещение предоставляется в размере 50% от суммы понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расходов, но не более 250 базовых величин для одного юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия республиканскими (местными) уполномоченными органами решения о предоставлении возмещения.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» являются активными участниками зарубежных выставочных мероприятий. В прошлом году сразу два резидента СЭЗ «Гродноинвест» - ИООО «Кроноспан» и СООО «Конте СПА» - были признаны лучшими экспортерами страны.
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