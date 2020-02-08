ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ В 2019 ГОДУ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ НА 2,9%, ИМПОРТ УВЕЛИЧИЛА НА 2,3%

10:34 11.02.2020 В 2019 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 72 278,4 млн. долларов США, в том числе экспорт – 32 936,5 млн. долларов, импорт – 39 341,9 млн. долларов. Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, к уровню 2018 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99,9%, экспорт – 97,1%, импорт – 102,3%. По итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,4%, импорт увеличился на 4,3%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,9%.