Областной фестиваль-конкурс профессионального мастерства среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области пройдет 25-28 февраля 2020 года в Барановичах (Ледовый дворец «Хоккейный клуб город Барановичи», пр-т. Советский, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, фестиваль-конкурс организован в рамках IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020.

В областном этапе фестиваля-конкурса пройдут отборочные соревнования по 17 компетенциям, в которых примут участие 67 конкурсантов. Ряд компетенций будет представлен в демонстрационном формате.

Гости фестиваля-конкурса смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя на симуляционных тренажерах, посетить фотозоны, ознакомится с презентациями предприятий-заказчиков кадров.

Организаторы конкурса - Брестский областной исполнительный комитет, Барановичский городской исполнительный комитет, главное управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета.