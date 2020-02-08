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ЭКОНОМИКА РБ
В БАРАНОВИЧАХ ПРОЙДЕТ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
10:25 11.02.2020
Областной фестиваль-конкурс профессионального мастерства среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области пройдет 25-28 февраля 2020 года в Барановичах (Ледовый дворец «Хоккейный клуб город Барановичи», пр-т. Советский, 20).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, фестиваль-конкурс организован в рамках IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020.
В областном этапе фестиваля-конкурса пройдут отборочные соревнования по 17 компетенциям, в которых примут участие 67 конкурсантов. Ряд компетенций будет представлен в демонстрационном формате.
Гости фестиваля-конкурса смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя на симуляционных тренажерах, посетить фотозоны, ознакомится с презентациями предприятий-заказчиков кадров.
Организаторы конкурса - Брестский областной исполнительный комитет, Барановичский городской исполнительный комитет, главное управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета.
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