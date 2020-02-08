Организации Минлесхоза продолжают строительство пеллетных заводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, общая мощность заводов составит порядка 156 тыс. тонн пеллет в год. Производства разместятся в Борисовском, Кличевском, Пружанском, Новогрудском, Мозырском и Житковичском районах. Ожидается, что первым в эксплуатацию будет введен пеллетный завод в Борисове. Его возводят на территории действующего цеха деревообработки ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз». По состоянию на 10 февраля здесь выполнено уже более 67% работ (монтаж технологического оборудования, строительные работы).

Строительство завода ведется за счет собственных средств лесхоза (с привлечением кредитных ресурсов). Годовая производительность завода - 30 тысяч тонн.

Отметим, что данный вид продукции является экспортоориентированным. Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн тонн. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн тонн. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных – и страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в десять раз (до 20 млн тонн).

Строительство пеллетных заводов позволит организациям Минлесхоза не только получить дополнительную валютную выручку, но и вовлечь в оборот неиспользуемые ресурсы низкокачественной древесины. Параллельно строительству заводов в отрасли уже начата работа по привлечению потенциальных покупателей.

Напомним, первые два завода в отрасли планируют ввести в строй к 1 мая 2020 г., еще четыре – до 1 июня 2020 г.