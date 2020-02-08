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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТЕРИ БЕЛОРУССКИХ НПЗ ИЗ-ЗА НАЛОГОВОГО МАНЕВРА РФ В 2020 ГОДУ БУДУТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ – КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»
09:25 11.02.2020

Потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за российского налогового маневра в 2020 году будут в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом рассказала начальник планово-экономического управления концерна «Белнефтехим» Анна Гурина в интервью порталу belchemoil.by.

«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти). Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%», - сказала Анна Гурина.

По ее словам, концерн и НПЗ в течение 2019 года выработали стратегию работы в условиях налогового маневра, основными составляющими которой являются завершение начатых инвестиционных проектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов, работа по повышению операционной эффективности, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж.

«Все эти направления оцифрованы в бизнес-планах НПЗ на 2020 год. Так, в текущем году экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат предприятиями нефтепереработки оценивается в 36 млн долларов», - сказала представитель концерна.

Между тем, отметила она, внутренние меры являются приоритетными для производителей, но полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий. По прогнозу на 2020 год, стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%.
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