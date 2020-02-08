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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ
18:00 10.02.2020
Круглый стол «Практика применения законодательства о закупках» пройдет на базе Академии управления при президенте 12 февраля 2020 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе круглого стола участники обсудят применение законодательства о государственных закупках, закупках за счет собственных средств при осуществлении контрольных мероприятий, при рассмотрении судебных споров, при исполнении бюджетных обязательств, при применении антимонопольных требований к закупкам.
Выработанные в ходе круглого стола рекомендации будут представлены для широкого круга заинтересованных лиц.
Участие в мероприятии примут представители Палаты представителей Национального собрания, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Комитета госконтроля, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, министерств антимонопольного регулирования и торговли, финансов, экономики, экономического суда Минска, ОАО «Белорусская универсальная товарная бирж», РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», адвокатского бюро «Бюро 24», адвокатского бюро «Сорайнен», проекта ПРООН «Зеленые города».
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