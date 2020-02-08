УП «Унитехпром БГУ» стал единственной площадкой в мире по производству оригинального противоопухолевого препарата «Темодекс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства выдано Министерством здравоохранения Беларуси предприятию БГУ.

Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем БГУ. Клинические испытания и исследования проведены также сотрудниками университета при участии врачей столичной ГКБ скорой медицинской помощи, РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова и БГМУ. Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной его доставки к органам-мишеням и пролонгации действия.

«Темодекс» применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности и представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля. Он наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях. Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.

Белорусский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский «Глиадел» схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость – до 450$. Цена за одну упаковку «Глиадела» достигает около 18 000$. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» осуществляется бесплатно.

Напомним, первым производителем готовой лекарственной формы «Темодекс» в 2016 году было РУП «Белмедпрепараты». После модернизации производственных участков в БГУ принято решение о выпуске лекарства на предприятии Унитехпром БГУ.

«Темодекс» включен в клинический протокол Беларуси «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований». В настоящее время активно ведется работа по его регистрации за рубежом. Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение Международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также «Темодексу» присвоен в Европе статус орфанности.

Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала текущего года.