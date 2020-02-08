Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) организует с 31 марта по З апреля 2020 г. визит в Варшаву руководителей и работников белорусских предприятий для повышения квалификации в области транспорта и логистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском отделении БелТПП, цель визита - повышение квалификации кадров при практическом изучении современных и перспективных тенденций развития отрасли на реальных примерах, обмен опытом с коллегами из зарубежной страны, установление прямых деловых контактов с польскими предприятиями.

Программа предусматривает посещение выставки транспорта, экспедиции и логистики МТ TSL, выставки общественного транспорта Warsaw Bus Ехро, проведение обучающего семинара на тему «Международная логистика. Транспорт в международной логистике. Продукты логистики и логистическое обслуживание клиента».

По окончании обучения выдается сертификат.

Заявки принимаются не позднее 12 марта 2020 г. по тел./факсам: (017) 289-58-66, 289-56-1 или e-mail: .