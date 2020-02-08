Ведущие металлургические предприятия Могилевской области готовы активизировать сотрудничество с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, по итогам переговоров делегации БУТБ с руководством ЗАО «Завод полимерных труб» и ОАО «Могилевский металлургический завод» достигнуты договоренности об увеличении объемов закупок металла на биржевых торгах, а также о реализации продукции, выпускаемой данными предприятиями, с использованием биржевого механизма.

Помимо этого, стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере обмена информацией, обучения трейдеров и совершенствования порядка организации и проведения торгов.