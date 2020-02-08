|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЕДУЩИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БУТБ
17:38 10.02.2020
Ведущие металлургические предприятия Могилевской области готовы активизировать сотрудничество с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщает сайт БУТБ, по итогам переговоров делегации БУТБ с руководством ЗАО «Завод полимерных труб» и ОАО «Могилевский металлургический завод» достигнуты договоренности об увеличении объемов закупок металла на биржевых торгах, а также о реализации продукции, выпускаемой данными предприятиями, с использованием биржевого механизма.
Помимо этого, стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере обмена информацией, обучения трейдеров и совершенствования порядка организации и проведения торгов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2020
Курсы в банках
на 10.02.2020
Конвертация в банках
на 10.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте