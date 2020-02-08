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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ НЕ ПРИНИМАЛ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ И СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ АРЕНДАТОРАМИ УЧАСТКОВ
17:32 10.02.2020
Должностные лица Могилевского райисполкома не принимали мер к защите государственных интересов и соблюдению правовых актов арендаторами участков, находящихся в госсобственности. Это показала проведенная Прокуратурой Могилевского района проверка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, Могилевский райисполком 9 июня 2008 года передал по договору аренды физическому лицу сроком на 30 лет земельный участок для обслуживания объекта недвижимости – центра досуга молодежи, который принадлежал данному лицу на праве собственности.
Прокуратура района с выездом на место установила, что арендатор длительное время не использовал участок по назначению. Капитальное строение было в процессе разрушения. Его ограждение не предотвращало доступ посторонним лицам, в том числе детям, которые посещали рядом расположенный ясли-сад №2 в агрогородке Буйничи. Это угрожало безопасной жизнедеятельности граждан.
Несмотря на явные нарушения собственником капитального строения законодательства и норм договора Могилевский райисполком длительное время бездействовал: не проверял использование по целевому назначению земельного участка и не инициировал расторжение такой сделки. К слову, также оказался нерешенным вопрос об определении судьбы строения, срок консервации которого истек более восьми лет. В договор не были внесены изменения и в части размера арендной платы после корректировки законодательства.
Аналогичная ситуация зафиксирована с земельным участком, расположенным вблизи д. Тараново Могилевского района, который был предоставлен для строительства объекта придорожного сервиса.
По результатам проверки прокуратура Могилевского района внесла представление председателю Могилевского райисполкома, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, а также способствовавшие им причины и условия, поставила вопрос о расторжении таких договоров аренды.
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