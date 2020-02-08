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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ПРИВЛЕКЛИ БОЛЕЕ 8 МЛН СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
17:29 10.02.2020

В 2019 году организации культуры привлекли спонсорской помощи на рекордную сумму – 8 млн 200 тысяч рублей. В лидерах Минская область – 3 млн 600 тысяч. Такие цифры во время коллегии Министерства культуры озвучил руководитель ведомства Юрий Бондарь.

В прошлом году клубные учреждения страны организовали и провели 550 тысяч мероприятий – на 15 тысяч больше, чем в 2018-м. Только с официальным статусом «международный» и «республиканский» состоялось 14 фестивалей-конкурсов народного творчества.

В регионах, по словам министра, стало значительно больше праздников, основанных на местном уникальном материале. Одним из открытий года, по его мнению, стал Будславский фест, внесенный в 2018 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Следующим нашим шагом в этом направлении должна стать широкая популяризация местных культурных брендов и самобытных традиций, которые имеют большие перспективы для развития культурно-познавательного туризма», – сказал руководитель ведомства, которого цитирует сайт правительства.

«В целом по республике в части уровня заработной платы нас подводят организации культуры регионального подчинения. Резервы для роста есть, прежде всего в расширении видов платных услуг и оптимизации структур», – отметил Юрий Бондарь.
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