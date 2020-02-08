ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА 0,9%

17:00 10.02.2020 Потребительские цены на товары и услуги в январе 2020 года выросли на 0,9%. Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, продовольственные товары в январе подорожали на 1,1%, непродовольственные - на 0,7%, услуги - на 0,6%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе по сравнению с декабрем 2019 года составил 100,6%.