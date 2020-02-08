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ЭКОНОМИКА РБ
УП «А1» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРЛИЦАМ
16:56 10.02.2020
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения по услуге «Пауза» в порядок предоставления дополнительных услуг абонентам фиксированной связи из числа юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступят в силу с 18 февраля 2020 года.
С обновленной редакцией порядка можно ознакомиться по ссылке.
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