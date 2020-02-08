ЭКОНОМИКА РБ

УП «А1» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРЛИЦАМ

16:56 10.02.2020 Унитарное предприятие «А1» вносит изменения по услуге «Пауза» в порядок предоставления дополнительных услуг абонентам фиксированной связи из числа юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступят в силу с 18 февраля 2020 года. С обновленной редакцией порядка можно ознакомиться по ссылке.