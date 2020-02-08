Крупнейшими плательщиками Могилева в 2019 году являются: РУП«Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, доля их поступлений в бюджете города составила 22,3%, или 129,3 млн. рублей.

Всего за 2019 год плательщики Могилева уплатили в бюджет 580,2 млн. рублей, или 44,5% от общих поступлений в бюджет области. По сравнению с прошлым годом уровень доходов бюджета увеличился на 4,2%, или на 23,3 млн. рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 193,3 млн. рублей или 33,3%, налога на добавленную стоимость – 130,9 млн. рублей (22,6%), налога на прибыль – 66,6 млн. рублей (11,5%), налога на недвижимость – 29,1 млн. рублей (5%).

При этом 71,7% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 28,3% – Октябрьского района.