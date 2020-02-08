Концерн «Беллесбумпром» рассматривает расширение ассортимента и рост объемов производства различных видов бумажной упаковки, как альтернативы полиэтиленовой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, также планируется наладить производство качественного мелованного картона, который в значительных объемах используется в полиграфической, пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслях промышленности.

Продолжится рост объемов производства древесных плит, обоев, напольных ламинированных покрытий, мебели, целлюлозы, бумаги, картона, строительных конструкций и погонажных изделий.

Таким образом, спектр производства импортозамещающей продукции в целом не ограничивается установленными соответствующей программой товарными позициями. По большому счету весь перечень товаров, который производят предприятия концерна, является альтернативой импорту, начиная от простейших пиломатериалов и заканчивая сложными изделиями глубокой переработки древесины.

В целом в 2019 году организации концерна увеличили объемы производства продукции на 14,9%, в том числе целлюлозно-бумажные предприятия – на 41%, деревообрабатывающие – на 4,4%, мебельные – на 1,3%.