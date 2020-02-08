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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ЛОУКОСТЕРЫ ИЗ ОБЛАСТНЫХ АЭРОПОРТОВ
15:50 10.02.2020

Национальная авиакомпания «Белавиа» планирует запуск своих лоукостеров из областных аэропортов Беларуси. Об этом сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в эфире телеканала «СТВ».

«Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов, куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост», - сказал директор.

Что касается появления лоукост-компаний в Национальном аэропорту Минск, то, по словам Артема Сикорского, это зависит от условий, тарифной политики, которая будет проводиться аэропортом, и с теми условиями, на которые будет соглашаться авиакомпания.
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