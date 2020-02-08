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ЭКОНОМИКА РБ


НА НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ ЧИСЛИЛОСЬ ПОЧТИ 1900 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:17 10.02.2020

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 февраля 2020 года, составило 1898 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1691 дело (89% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, на 1 февраля в производстве экономических судов Беларуси числится 207 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономическим судом Гродненской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего строительного унитарного предприятия «Островецкая МПМК- 158».

Экономическим судом Минска возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении государственного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ВИВАТРЕМОНТ».

С начала 2020 года по февраль экономические суды Гродненской области и Минска завершили ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального спортивно-оздоровительного унитарного предприятия «Футбольный клуб «Слоним» и закрытого акционерного общества «Белорусская калийная компания».

Экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Осиповичи» в связи с утверждением мирового соглашения.

В производстве экономического суда города Минска находится 37,7% от общего числа дел об экономической несостоятельности 717 дел).
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