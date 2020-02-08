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ЭКОНОМИКА РБ
ТРИ МИНИ-ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ В МИНСКЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
14:45 10.02.2020
Шесть предприятий предложат работу на столичных мини-ярмарках вакансий на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая пройдет 11 февраля в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители КУП «Минскхлебпром», ООО «ПрофРезервГрупп», Центральный (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
12 февраля на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники Минской дистанции электроснабжения УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», ООО «ПрофРезервГрупп», Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД.
13 февраля аналогичное мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32). На этот раз в нем примут участие представители филиала «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж», КУП «Минскхлебпром», ООО «ПрофРезервГрупп», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Мини-ярмарки вакансий пройдут с 10:00 до 12:00.
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