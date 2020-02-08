Белорусская железная дорога в 2019 году выполнила заявки по перевозке более чем 850 маломобильных пассажиров (с учетом сопровождающих) в вагонах со специально оборудованными купе и подъемниками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это на 62% больше, чем в 2018 году, тогда поступило 530 заявок на перевозку.

Наибольшей популярностью у данной категории граждан пользовались маршруты поездов международных линий, которые курсируют по странам СНГ – в этом направлении были оформлены две трети (более 570) билетов от общего числа перевезенных пассажиров. Оставшиеся поездки совершены на внутренних рейсах по Республике Беларусь. Отметим, что каждый шестой (17%) из общего числа перевезенных в 2019 году пассажиров с ограниченными физическими возможностями отправился в поездку самостоятельно, остальные путешествовали с сопровождающими.

В настоящее время Белорусская железная дорога располагает парком из 28 вагонов, оборудованных специальными купе и подъемниками. Пассажирские вагоны, в которых имеются специальные купе для перевозки инвалидов-колясочников, на постоянной основе курсируют в составе поездов: №4/3 Брест-Москва; 28/27 Брест-Москва, №39/40 Полоцк-Москва; №52/51 Брест-Минск – Санкт-Петербург; №150/149 Минск-Минеральные Воды; №250/249 Гродно – Санкт-Петербург; №302/301 Минск-Адлер, № 328/327 Минск-Казань; № 371/372 Могилев-Львов; № 390/389 Минск-Анапа; №649/650 Могилев-Брест.

Для оформления заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона достаточно заполнить форму, которая размещена в разделе «Поддержка пассажиров с ограниченными физическими возможностями» на главной странице корпоративного интернет-сайта БЖД. После обработки заявки специалисты БЖД свяжутся с пассажиром и уведомят его о возможности прицепки вагона.

Кроме того, в 18 электро- и 10 дизель-поездах городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭП и ДП для облегчения посадки и высадки пассажиров на высокие платформы предусмотрены специальные выдвижные ступеньки и пандусы. В одном из вагонов каждого состава выделена просторная многофункциональная зона для пассажиров в инвалидных креслах.

Работники Белорусской железной дороги также окажут содействие в подъеме и опускании коляски в/из вагона, а при необходимости в сопровождении по территории вокзала или станции. В настоящее время все вокзалы БЖД оснащены инвалидными креслами-колясками. На вокзалах физически ослабленные лица могут воспользоваться услугами по встрече и сопровождению по территории вокзальных комплексов, предоставлению инвалидного кресла-коляски, оказанию ситуационной помощи при приобретении услуг, предоставляемых на вокзалах, а также им окажут содействие при перемещении ручной клади (багажа) до или после проезда в поездах.

Для связи в круглосуточном режиме работают телефоны Контакт-центра Белорусской железной дороги всех операторов связи: Белтелеком - (+375-222) 39-25-47, МТС – (+375-29) 739-25-47, Life – (+375-25) 739-25-47, A1 – (+375-29) 659-25-47_, позвонив по которым физически ослабленные пассажиры смогут обратиться к работникам БЖД за различного рода помощью, а также оформить заявку на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников.

На короткий телефонный номер 151 граждане могут обращаться с вопросами в области пассажирских перевозок, включая обслуживание в поездах и на вокзалах, оказания помощи потребителям в приобретении проездных документов (билетов) через интернет, организации ситуационной помощи физически ослабленным лицам.

Направив запрос на электронный адрес , граждане также могут получить информацию по организации пассажирских перевозок и оставить заявку на оказание ситуационной помощи физически ослабленным лицам.

Дополнительно для пассажиров с нарушением слуха организован канал связи с Контакт-центром на языке жестов через приложение Skype по ссылкам, размещенным на официальном сайте БЖД в разделе «105 Контакт-центр».