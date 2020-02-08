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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТА КУЛЬТРАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТСЯ ДО 740 РУБЛЕЙ
14:09 10.02.2020

Зарплата культработников Беларуси в 2020 году должна увеличится до 740 рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Министерства культуры.

«Средняя зарплата по отрасли по итогам года выросла на 13% и составила 650 рублей (в декабре 2019 года – 777 рублей). По прогнозам министерства, в 2020 году она вырастет еще на 11% и в среднем по отрасли составит 740 рублей. В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации – 906 рублей, кинозрелищные – 713 рублей, театрально-зрелищные – 679 рублей», – подчеркнул Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Говоря о положительных примерах работы организаций культуры, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

«Хорошие примеры у нас есть. Они свидетельствуют о том, что государство не зря вложило десятки миллионов долларов в укрепление их материально-технической базы. В частности, Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», выполняя на высоком качественном уровне свою традиционную работу, каждый год прирастает новыми интересными проектами, за которые посетитель голосует рублем», – отметил вице-премьер.
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