|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ ВЫЯВИЛИ СПРЯТАННУЮ ПОД КАРТОФЕЛЕМ КРУПНУЮ ПАРТИЮ СИГАРЕТ
13:52 10.02.2020
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» были досмотрены два грузовика Scania и Volvo, следовавшие на выезд из Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в ходе досмотров в полуприцепах транспортных средств под картофелем обнаружено 450 картонных коробок с сигаретами.
По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Сигареты в количестве 224 тыс. пачек стоимостью 221 тыс. рублей и полуприцепы-рефрижераторы общей стоимостью 65 тыс. рублей изъяты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2020
Курсы в банках
на 10.02.2020
Конвертация в банках
на 10.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте