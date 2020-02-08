В пункте пропуска «Верхний Теребежов» были досмотрены два грузовика Scania и Volvo, следовавшие на выезд из Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в ходе досмотров в полуприцепах транспортных средств под картофелем обнаружено 450 картонных коробок с сигаретами.

По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Сигареты в количестве 224 тыс. пачек стоимостью 221 тыс. рублей и полуприцепы-рефрижераторы общей стоимостью 65 тыс. рублей изъяты.