Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году увеличили производство импортозамещающей продукции на 9,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за год организации концерна произвели импортозамещающей продукции на 530,5 млн. долларов США, что на 9,3% больше, чем за 2018 год.

Выпуск продукции осуществлялся 26 предприятиями по 38 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, плиты древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Все произведенные товары отвечают международным стандартам качества и пользуются высоким спросом у потребителей.

Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки.

В 2019 году ОАО «Светлогорский ЦКК» произведено 145 тыс. т целлюлозы, что в 5,6 раза больше, чем за 2018 год. Из общего объема производства порядка 20 % целлюлозы поставлены отечественным потребителям. В основном из целлюлозы белорусские переработчики производят различную бумажную упаковку и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения.

Производство бумаги и картона выросло на 6,3% до 247,5 тыс. тонн, мешков и пакетов бумажных на 40,9% до 144,6 млн штук, древесностружечных плит на 2,4% до 566,3 тыс. условных куб. метров, древесноволокнистых плит на 3,3% до 131,4 млн условных кв. метров, фанеры – на 0,4% до 272,1 тыс. куб. метров.

Наращиванием производства импортозамещающей продукции предприятия активно начали заниматься, когда ввели в эксплуатацию новые высокотехнологичные перерабатывающие мощности. Проведенная модернизация базовых деревообрабатывающих предприятий позволила значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и обеспечивать ее высокое качество. Так, с 2015 года, когда заработали новые заводы, объем производства импортозамещающей продукции вырос более чем в 2 раза (рост 213%) и достиг с 2015 года 1,9 млрд. рублей.

Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок за 2015-2019 годы обеспечена на уровне 574,3 млн. долларов США, объемы отгрузки импортозамещающей продукции выросли в 2019 году по отношению к 2015 на 55,7 млн. долларов, что в процентном соотношении составило 162,4%.

Внешнеэкономическое сальдо по товарным позициям, производимым концерном имеет положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2019 году оно составило порядка 287 млн. долларов и по отношению к 2015 году приросло на 207 млн. долларов.