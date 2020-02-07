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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ ОБСУДЯТ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ
12:44 10.02.2020
Национальное агентство инвестиций и приватизации совместно с ЗАО «МинскЭкспо» организуют круглый стол «Актуальные вопросы привлечения инвестиций в текстильную отрасль», который пройдет 25 февраля в СК «Чижовка-Арена».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, во время мероприятия будет представлен инвестиционный потенциал Беларуси, а также инвестиционные проекты в сфере текстильной промышленности как государственных, так и частных предприятий.
Планируется участие иностранных организаций и потенциальных инвесторов.
В настоящее время уже подтвердили участие представители крупных предприятий текстильной промышленности, такие как «8 Марта», «Лента», «Оршанский льнокомбинат», «Гронитекс» и представители СЭЗов. Важной частью мероприятия станет выступление представителя Всемирного банка Дмитрия Колькина, который расскажет о возможностях новой программы в поддержку развития частного сектора Беларуси и текстильной промышленности как одной из приоритетных отраслей.
Регистрация на мероприятие открыта до 17 часов 24 февраля по ссылке.
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