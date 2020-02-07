С 18 февраля все абоненты тарифа «Интернет» получат безлимитный трафик и будут переведены на тарифы «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора life:), тарифы для перехода выбраны в соответствии со стоимостью интернет-пакетов, которыми абонент пользуется сейчас.

«Безлимит Лайт» – это 9 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 1 Мбит/с. Стоимость - 6,90 руб/мес.

«Безлимит Стандарт» – 30 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с. Стоимость - 9,90 руб/мес. Для абонентов, которые подключались по акции для регионов – 7,50 руб/мес.

«Безлимит Про» – 60 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Стоимость - 15,90 руб/мес.

«Безлимит Про» за 19,95 руб. – 65 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Стоимость - 19,95 руб/мес.

Переход будет происходить в несколько этапов.

Так, абоненты, у которых нет неоплаченных обязательств и подключенного интернет-пакета на месяц, будут переведены на тариф «Безлимит Лайт» в течение нескольких дней, начиная с 18 февраля. Если пакет на месяц есть, но он не оплачен, абонент перейдет на тот безлимитный тариф, который соответствует подключенному пакету.

Те, у кого нет неоплаченных обязательств и действует пакет интернета на 30 дней, перейдут на новый тариф в тот момент, когда закончится срок действия этого пакета. При этом интернет-пакет отключится.

Абоненты, которые еще не погасили обязательные платежи, перейдут на «Безлимит» в момент, когда закончится срок действия последнего обязательного интернет-пакета. Если будет задолженность, переход на безлимит произойдет после ее погашения. Абоненты, которые отключат последний оплаченный интернет-пакет по обязательствам, сразу же будут переведены на «Безлимит».

Если в момент смены тарифа будут подключены дополнительные услуги (пакеты минут, SMS, интернет-пакеты на сутки/неделю, диджитал-сервисы и т.п. – они перенесутся на новый тариф с сохранением трафика и срока действия. Если будет активна услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.», она удалится, трафик из нее останется доступен.

Если в момент перехода на новый тариф будет активна услуга «Накопление», она отключится, но можно будет дорасходовать трафик до истечения срока действия услуги.

Если после смены тарифа «Интернет» на тарифы «Безлимит Лайт», «Стандарт» или «Про» на счете недостаточно денег для списания абонплаты за 30 дней:

на тарифе «Безлимит Лайт» на 24 часа автоматически назначатся 0,3 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 1 Мбит/с за 0,23 руб.

На тарифе «Безлимит Стандарт» на 24 часа автоматически назначится 1 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с за 0,33 руб.

На тарифе «Безлимит Стандарт» для областных центров и регионов на 24 часа автоматически назначится 1 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с за 0,25 руб.

На тарифе «Безлимит Про» на 24 часа автоматически назначатся 2 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с за 0,53 руб.

На тарифе «Безлимит Про» за 19,95 руб. на 24 часа автоматически назначатся 2 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с за 0,665 руб.