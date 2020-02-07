ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПЕРЕВЕДЕТ ВСЕХ АБОНЕНТОВ С ТАРИФОМ «ИНТЕРНЕТ» НА БЕЗЛИМИТ
12:37 10.02.2020

С 18 февраля все абоненты тарифа «Интернет» получат безлимитный трафик и будут переведены на тарифы «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора life:), тарифы для перехода выбраны в соответствии со стоимостью интернет-пакетов, которыми абонент пользуется сейчас.

«Безлимит Лайт» – это 9 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 1 Мбит/с. Стоимость - 6,90 руб/мес.

«Безлимит Стандарт» – 30 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с. Стоимость - 9,90 руб/мес. Для абонентов, которые подключались по акции для регионов – 7,50 руб/мес.

«Безлимит Про» – 60 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Стоимость - 15,90 руб/мес.

«Безлимит Про» за 19,95 руб. – 65 ГБ без ограничений, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Стоимость - 19,95 руб/мес.

Переход будет происходить в несколько этапов.

Так, абоненты, у которых нет неоплаченных обязательств и подключенного интернет-пакета на месяц, будут переведены на тариф «Безлимит Лайт» в течение нескольких дней, начиная с 18 февраля. Если пакет на месяц есть, но он не оплачен, абонент перейдет на тот безлимитный тариф, который соответствует подключенному пакету.

Те, у кого нет неоплаченных обязательств и действует пакет интернета на 30 дней, перейдут на новый тариф в тот момент, когда закончится срок действия этого пакета. При этом интернет-пакет отключится.

Абоненты, которые еще не погасили обязательные платежи, перейдут на «Безлимит» в момент, когда закончится срок действия последнего обязательного интернет-пакета. Если будет задолженность, переход на безлимит произойдет после ее погашения. Абоненты, которые отключат последний оплаченный интернет-пакет по обязательствам, сразу же будут переведены на «Безлимит».

Если в момент смены тарифа будут подключены дополнительные услуги (пакеты минут, SMS, интернет-пакеты на сутки/неделю, диджитал-сервисы и т.п. – они перенесутся на новый тариф с сохранением трафика и срока действия. Если будет активна услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.», она удалится, трафик из нее останется доступен.

Если в момент перехода на новый тариф будет активна услуга «Накопление», она отключится, но можно будет дорасходовать трафик до истечения срока действия услуги.

Если после смены тарифа «Интернет» на тарифы «Безлимит Лайт», «Стандарт» или «Про» на счете недостаточно денег для списания абонплаты за 30 дней:

на тарифе «Безлимит Лайт» на 24 часа автоматически назначатся 0,3 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 1 Мбит/с за 0,23 руб.

На тарифе «Безлимит Стандарт» на 24 часа автоматически назначится 1 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с за 0,33 руб.

На тарифе «Безлимит Стандарт» для областных центров и регионов на 24 часа автоматически назначится 1 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 2 Мбит/с за 0,25 руб.

На тарифе «Безлимит Про» на 24 часа автоматически назначатся 2 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с за 0,53 руб.

На тарифе «Безлимит Про» за 19,95 руб. на 24 часа автоматически назначатся 2 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с за 0,665 руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3890 2.3940
USD 2.1830 2.1860
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0960
EUR/RUB 69.7000 70.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте