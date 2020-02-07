ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» в 2019 году отгрузило в страны Африки более 427 тысяч тонн металлопродукции на сумму свыше 167 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста к предыдущему году в натуральном выражении составил 180,8%, в стоимостном — 153,4%.

В региональном распределении экспорта БМЗ в 2019 году лидируют страны ЕС и Российская Федерация, Африка с долей 14,5% занимает третье место. В минувшем году белорусские металлурги реализовывали туда преимущественно катанку, строительную арматуру и литую заготовку. География сбыта на африканский континент составила 16 стран, две из них — Кения и Уганда, куда впервые были осуществлены поставки катанки, являются новыми рынками. Более половины реализуемой Белорусским металлургическим заводом продукции в Африку приходится на Египет. Данная страна входит в топ-5 ключевых импортеров металлопродукции БМЗ.

Стоит отметить, что в целом 2019 год характеризовался напряженной ситуацией на рынке металлопродукции из-за наблюдающегося протекционизма и падения цен. Так, снижение экспортной цены за минувший год в среднем составило 69,4 долл./т, или 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5%, существенно повлияло на эффективность продаж.

По итогам 2019 года БМЗ произвел 2,6 млн. тонн стали, 2,3 млн. тонн проката, 120 тыс. тонн труб и 366 тыс. тонн метизной продукции (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и других видов проволоки). На экспорт в 65 стран мира реализовано 2,2 млн. тонн металлопродукции на сумму 1,16 млрд. долл. США. В ТОП-5 ключевых импортеров металлопродукции предприятия вошли Россия, Германия, Египет, Литва, Нидерланды и Израиль.