ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В АФРИКУ НА 80%
11:35 10.02.2020

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» в 2019 году отгрузило в страны Африки более 427 тысяч тонн металлопродукции на сумму свыше 167 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста к предыдущему году в натуральном выражении составил 180,8%, в стоимостном — 153,4%.

В региональном распределении экспорта БМЗ в 2019 году лидируют страны ЕС и Российская Федерация, Африка с долей 14,5% занимает третье место. В минувшем году белорусские металлурги реализовывали туда преимущественно катанку, строительную арматуру и литую заготовку. География сбыта на африканский континент составила 16 стран, две из них — Кения и Уганда, куда впервые были осуществлены поставки катанки, являются новыми рынками. Более половины реализуемой Белорусским металлургическим заводом продукции в Африку приходится на Египет. Данная страна входит в топ-5 ключевых импортеров металлопродукции БМЗ.

Стоит отметить, что в целом 2019 год характеризовался напряженной ситуацией на рынке металлопродукции из-за наблюдающегося протекционизма и падения цен. Так, снижение экспортной цены за минувший год в среднем составило 69,4 долл./т, или 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5%, существенно повлияло на эффективность продаж.

По итогам 2019 года БМЗ произвел 2,6 млн. тонн стали, 2,3 млн. тонн проката, 120 тыс. тонн труб и 366 тыс. тонн метизной продукции (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и других видов проволоки). На экспорт в 65 стран мира реализовано 2,2 млн. тонн металлопродукции на сумму 1,16 млрд. долл. США. В ТОП-5 ключевых импортеров металлопродукции предприятия вошли Россия, Германия, Египет, Литва, Нидерланды и Израиль.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3890 2.3940
USD 2.1830 2.1860
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0960
EUR/RUB 69.7000 70.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте