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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛО ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАКАЗ НА ТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
11:12 10.02.2020
Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру впервые приняло электронный заказ на проведение работ по техинвентаризации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, РУП «Белтелеком» направило заявку в виде электронных документов на проведение работ по технической инвентаризации сетей кабельной канализации.
Расширение практики подачи заказов на техническую инвентаризацию в виде электронных документов позволит значительно сократить время на осуществление данной процедуры, будет способствовать повышению качества оказываемых агентством услуг и снизит издержки заказчика, рассказали в агентстве.
Действующим законодательством в области технической инвентаризации не запрещен способ подачи документов в электронной форме. При этом такой способ подачи документов согласуется с нормами, заложенными в Инструкции о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, для целей их дальнейшего направления посредством почтовой связи или передачи в виде электронных документов, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу № 70 от 16 декабря 2011 года.
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