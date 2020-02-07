Белорусские детские кардиохирурги провели 7 и 8 февраля четыре уникальные операции.

«Мы пригласили в наш центр детей с самыми сложными органными патологиями - это детки, которые требуют проведения сложнейшего лечения - операции Росса. Эти операции были проведены в центре при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария)», - рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

По его словам, на сегодня это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно поэтому был приглашен профессор для обучения белорусских хирургов.

Учитывая, что профессор согласился провести несколько мастер-классов белорусские детские кардиохирурги подобрали самые сложные случаи. Но один оказался уникальным. Как признался профессор, такая анатомия, с которой столкнулись врачи, встречается крайне редко.

«В этой операции редко, но встречается критический момент — как, например, у одного из детей - первая септальная ветка отходила очень низко от коронарной артерии, а во второй очень высоко от устья левой коронарной артерии. Если пересечь неправильно, то будет много осложнений, в том числе ишемия. К счастью, нам удалось провести оперативное вмешательство без осложнений», - отметил Афксендиос Калангос.

Операция состояла из нескольких частей, и врачам пришлось почти 2 часа останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких операциях принимает участие команда из 15 специалистов. Успех во многом зависит от того, как будут проведены анестезия, искусственное кровообращение, каким будет выхаживание в отделении реанимации. Подобная операция в Беларуси выполнялась у 11-месячного ребенка, ее провели около 10 лет назад. Тогда помощь оказали американские коллеги. Еще одна - в срочном режиме была проведена одному белорусскому ребенку в конце июня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, 8 февраля состоялась встреча министра здравоохранения Владимира Караника с профессором Афксендиосом Калангосом и Константином Дроздовским. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможности проведения серии мастер-классов для белорусских детских кардиохирургов, а также о проведении совместных научных исследований и публикаций в области детской кардиохирургии.