ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ КАРДИОХИРУРГИ ПРОВЕЛИ ЧЕТЫРЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
11:03 10.02.2020

Белорусские детские кардиохирурги провели 7 и 8 февраля четыре уникальные операции.

«Мы пригласили в наш центр детей с самыми сложными органными патологиями - это детки, которые требуют проведения сложнейшего лечения - операции Росса. Эти операции были проведены в центре при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария)», - рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

По его словам, на сегодня это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно поэтому был приглашен профессор для обучения белорусских хирургов.

Учитывая, что профессор согласился провести несколько мастер-классов белорусские детские кардиохирурги подобрали самые сложные случаи. Но один оказался уникальным. Как признался профессор, такая анатомия, с которой столкнулись врачи, встречается крайне редко.

«В этой операции редко, но встречается критический момент — как, например, у одного из детей - первая септальная ветка отходила очень низко от коронарной артерии, а во второй очень высоко от устья левой коронарной артерии. Если пересечь неправильно, то будет много осложнений, в том числе ишемия. К счастью, нам удалось провести оперативное вмешательство без осложнений», - отметил Афксендиос Калангос.

Операция состояла из нескольких частей, и врачам пришлось почти 2 часа останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких операциях принимает участие команда из 15 специалистов. Успех во многом зависит от того, как будут проведены анестезия, искусственное кровообращение, каким будет выхаживание в отделении реанимации. Подобная операция в Беларуси выполнялась у 11-месячного ребенка, ее провели около 10 лет назад. Тогда помощь оказали американские коллеги. Еще одна - в срочном режиме была проведена одному белорусскому ребенку в конце июня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, 8 февраля состоялась встреча министра здравоохранения Владимира Караника с профессором Афксендиосом Калангосом и Константином Дроздовским. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможности проведения серии мастер-классов для белорусских детских кардиохирургов, а также о проведении совместных научных исследований и публикаций в области детской кардиохирургии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3890 2.3940
USD 2.1830 2.1860
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0960
EUR/RUB 69.7000 70.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте