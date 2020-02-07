Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 приостанавливает действие бонуса «100 МБ при звонке в справочно-информационную службу» с 7 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на смену бонусу за ожидание ответа специалиста контакт-центра приходит целая система коммуникаций с клиентами, которая позволит повысить общий уровень удовлетворенности качеством обслуживания.

Так, помимо традиционных способов управления услугами с помощью USSD-команд и SMS, для большего удобства абонентов компания А1 запустила приложение для контроля расходов и управления связью «Мой А1». Сейчас оно позволяет клиентам мобильной связи управлять тарифным планом, подключать и отключать услуги, пополнять баланс и узнавать информацию об остатках интернета и минут. При этом недавно в «Мой А1» появились виджет, а также возможность просмотра истории платежей и управления несколькими аккаунтами, в том числе своим профилем домашнего интернета.

Кроме того, до 29 февраля 2020 года все новые пользователи, впервые скачавшие приложение, получат до 3 ГБ бонусного мобильного интернет-трафика в зависимости от тарифного плана со сроком действия 30 дней.

Абоненты A1 также могут обратиться к специалистам компании за помощью в решении любых вопросов через удобный онлайн-чат на сайте A1.by. Пользователи могут с 7:00 до 23:00 задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени.

Дополнительно клиенты могут связаться со специалистами компании A1, используя форму обратной связи на сайте, через официальные группы A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через сообщество компании в Viber. Также на сайте продолжает работать сообщество A1 – форум для получения необходимой информации и ответов на интересующие вопросы по предложениям и услугам компании. При этом данную платформу могут использовать не только пользователи компании, но и абоненты других операторов.