|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЕСТР КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ ХОЗОБЩЕСТВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕН 21 КАНДИДАТ
10:22 10.02.2020
В реестр кандидатов в независимые директора для избрания в состав наблюдательных советов хозобществ Могилевской области включен 21 кандидат.
По информации комитета «Могилевоблимущество», кандидаты для избрания в 2020 году в состав наблюдательных советы ОАО, включенные сформированный реестр, имеют опыт руководящей работы, как в государственном, так и в частном секторе различных направлений деятельности. Среди них есть также лица с опытом работы в наблюдательных советах хозяйственных обществ и научно-исследовательской работы.
Независимые директора призваны помочь акционерным обществам в разработке стратегии и развитии новых направлений бизнеса, содействовать в создании эффективного контроля за деятельностью менеджмента, развитии отношений с инвесторами общества и др.
Реестр кандидатов в независимых директоров сформирован комитетом государственного имущества Могилевского облисполкома в рамках продолжения организованной хозяйственными обществами работы по внедрению в них практики корпоративного управления.
Наличие в составе наблюдательного совета общества независимых директоров является одним из важных элементов корпоративного управления, позволяющим повысить качество работы наблюдательного совета и укрепить его независимость и доверие инвесторов к акционерному обществу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, ознакомиться с реестром кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ можно на сайте Могилевского облисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
Курсы в банках
на 10.02.2020
Конвертация в банках
на 10.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте