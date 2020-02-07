В реестр кандидатов в независимые директора для избрания в состав наблюдательных советов хозобществ Могилевской области включен 21 кандидат.

По информации комитета «Могилевоблимущество», кандидаты для избрания в 2020 году в состав наблюдательных советы ОАО, включенные сформированный реестр, имеют опыт руководящей работы, как в государственном, так и в частном секторе различных направлений деятельности. Среди них есть также лица с опытом работы в наблюдательных советах хозяйственных обществ и научно-исследовательской работы.

Независимые директора призваны помочь акционерным обществам в разработке стратегии и развитии новых направлений бизнеса, содействовать в создании эффективного контроля за деятельностью менеджмента, развитии отношений с инвесторами общества и др.

Реестр кандидатов в независимых директоров сформирован комитетом государственного имущества Могилевского облисполкома в рамках продолжения организованной хозяйственными обществами работы по внедрению в них практики корпоративного управления.

Наличие в составе наблюдательного совета общества независимых директоров является одним из важных элементов корпоративного управления, позволяющим повысить качество работы наблюдательного совета и укрепить его независимость и доверие инвесторов к акционерному обществу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, ознакомиться с реестром кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ можно на сайте Могилевского облисполкома.