Компания «ЕУЭкоПак» зарегистрировано 7 февраля в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» с инвестиционным проектом по созданию производства упаковки.

Как сообщает сайт СЭЗ, бизнес-план предполагает создание в Гродно производственных мощностей по выпуску бумажных одноразовых упаковочных и столовых изделий. Актуальность инвестиционного проекта обусловлена принимаемыми на законодательном уровне мерами, стимулирующими переход предприятий на использование экологически безопасной упаковки, в том числе из бумаги, для товаров и многоразовой посуды.

Ассортимент производимой продукции ООО «ЕУЭкоПак» будет включать в себя: бумажные крафт-пакеты с ручкой и без ручки, с квадратным и плоским дном; упаковка картонная типа «Ланчбоксы», коробки картонные не гофрированные; трубочки коктейльные бумажные; стаканчики бумажные для горячих и холодных напитков различных номиналов емкости.

Продукция будет реализовываться преимущественно на внешних рынках. Доля экспортных поставок превысит 85%. Основными рынками сбыта станут страны Европейского союза. Компания инвестирует в основной капитал более 1 млн долларов США, создаст свыше 25 рабочих мест.

Отметим, в 2019 году резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали 4 компании в сфере деревообработки и производства неметаллических минеральных продуктов с общим объемом заявленных инвестиций более 190 млн долларов США.