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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ПРОДЭКСПО-2020 В МОСКВЕ
09:42 10.02.2020

ОАО «Туровский молочный комбинат» представит свою экспозицию в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО-2020, которая пройдет с 10 по 14 февраля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставочном стенде комбината вниманию посетителей будет представлен полный ассортимент полутвердых и мягких сыров, выпускаемых под брендами Bonfesto, CooKing и «Басни о сыре».

В рамках выставки будут проводиться тематические мастер-классы, в ходе которых в режиме реального времени шеф-повара продемонстрируют процесс приготовления пиццы, десертов и других блюд с использованием сыров Bonfesto и CooKing.

Посетители выставки смогут ознакомиться с информацией об ассортименте трех брендов предприятия – Bonfesto, CooKing и «Басни о сыре», узнать о планах комбината по расширению товарного портфеля на 2020 год, продегустировать образцы продукции, в том числе продуктовую новинку – снеки (моцареллу в панировке, спринг-роллы с рикоттой и различными начинами), провести деловые переговоры с представителями различных служб, задать все интересующие вопросы ведущим специалистам предприятия.

ПРОДЭКСПО – крупнейшая в России и Восточной Европе продуктовая выставка, которая давно признана одним из самых авторитетных событий в сфере продовольственных продуктов и напитков. На протяжение многих лет выставка определяет векторы развития пищевой индустрии на постсоветском пространстве.
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