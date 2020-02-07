ЭКОНОМИКА РБ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО НА БЕЛОРУССКИХ АЗС ПОВЫСИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ

09:28 10.02.2020 Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 9 февраля 2020 года повысились на копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля, ДТ – 1,80 рубля. «С учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты, в рамках принятой концерном «Белнефтехим» ценовой политики, розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим. Отметим, что цены на топливо в Беларуси повышаются уже шестой раз в текущем году.