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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО НА БЕЛОРУССКИХ АЗС ПОВЫСИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ
09:28 10.02.2020
Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 9 февраля 2020 года повысились на копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля, ДТ – 1,80 рубля.
«С учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты, в рамках принятой концерном «Белнефтехим» ценовой политики, розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.
Отметим, что цены на топливо в Беларуси повышаются уже шестой раз в текущем году.
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