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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗА 19 ЛЕТ ПЕРЕДАЛО КОНТРАГЕНТАМ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 1,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ
18:08 07.02.2020

ОАО «Промагролизинг» за 2001-2020 годы передало контрагентам свыше 30 тысяч единиц техники и оборудования на сумму более 1,9 млрд. долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, за 2019 год ОАО «Промагролизинг» запустило 4 новые лизинговые программы, которые являются уникальным торговым предложением на рынке лизинговых услуг Беларуси.

Следует отметить, что последние 5 лет Промагролизинг занимает первые строчки в рейтинге лизинговых организаций Беларуси. В 2018 году Общество признано лучшим и награждено дипломами I степени в сегментах "Инвестиционный лизинг" - "Машины и оборудование" и "Инвестиционный лизинг" - "Грузовой автотранспорт".

За годы работы общество было уполномочено на создание и функционирование эффективного механизма международного лизинга и продвижение продукции, произведенной в Беларуси, на внешние рынки на условиях лизинга. Принимало участие в осуществлении государственной программы развития лесного хозяйства Беларуси на 2011-2015 гг., было задействовано в закупке лесохозяйственной, лесозаготовительной техники и техники для создания дорожно-ремонтных участков.

В 2020 году ОАО "Промагролизинг" продолжит работу, направленную на обеспечение эффективной деятельности общества, продвижение белорусской техники и лизинговых услуг на рынке Беларуси и международные рынки, предоставление качественных лизинговых услуг и сохранение прежних позиций на рынке лизинга.
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