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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ FOODEXPO В КЫРГЫЗСТАНЕ
18:01 07.02.2020
Коллективная экспозиция Беларуси в третий раз будет представлена на международной выставке пищевой промышленности FoodExpo, которая пройдет с 8 по 10 апреля 2020 г. в Бишкеке (Кыргызстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, белорусские предприятия представят на коллективном стенде продукты питания и напитки, сделав акцент на здоровое питание и продукцию Халяль.
Впервые на отечественной экспозиции будут представлены пищевые добавки, оболочки для мясных и колбасных изделий, детское питание.
Следует отметить, что опыт участия белорусских предприятий в FoodExpo в предыдущие годы показал высокий интерес к белорусской продукции со стороны посетителей, официальных делегаций, представителей кыргызских деловых кругов. С каждым годом белорусская продукция становится более популярной и востребованной на рынке Кыргызстана, а бренды узнаваемыми.
Организатором белорусского стенда и официальным представителем выставки FoodExpo в нашей стране выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси. Ежегодно коллективная экспозиция проводится при поддержке посольства Беларуси в Кыргызстане.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-ноябре 2019 г. товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил около 100 млн долл. США, из них более 90 млн долларов – экспорт. Основу белорусского продовольственного экспорта составляют мясо и мясные субпродукты – 5,88 млн долларов (141,1% к аналогичному периоду 2018 г.), сгущенные и сухие молоко и сливки – 19,63 млн долларов (114,9%), а также молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог.
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