Определен порядок приема и рассмотрения заявлений от организаций концерна "Беллесбумпром" о возмещении части расходов на участие в выставках за границей.

"В целях реализации указа от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» концерном "Беллесбумпром" определен порядок приема и рассмотрения заявлений от организаций концерна о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах", - говорится в сообщении концерна.

Ознакомиться с документом можно на сайте концерна в разделе "Документы/Выставочная деятельность".