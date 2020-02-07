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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" О ВОЗМЕЩЕНИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
17:40 07.02.2020
Определен порядок приема и рассмотрения заявлений от организаций концерна "Беллесбумпром" о возмещении части расходов на участие в выставках за границей.
"В целях реализации указа от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» концерном "Беллесбумпром" определен порядок приема и рассмотрения заявлений от организаций концерна о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах", - говорится в сообщении концерна.
Ознакомиться с документом можно на сайте концерна в разделе "Документы/Выставочная деятельность".
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