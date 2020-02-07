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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ЗАГОТОВЯТ БОЛЕЕ 660 ТОНН ШИШЕК
17:35 07.02.2020

В Беларуси завершается заготовка шишек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, всего в нынешнем сезоне (осень 2019-весна 2020) планируется заготовить 660,9 тонн шишек и получить из них более 7 тыс. кг семян.

На начало февраля лесхозы уже собрали около 80% сырья. Наиболее активно сработали лесохозяйственные учреждения Гомельской и Минской областей, где собрано 312 и 190 тонн шишек соответственно.

Активно работают и перерабатывающие цеха: к ним уже поступило около 510 тонн собранного сырья. Традиционно основную долю от общего объема составляют шишки сосны (494 тонны).

Всего в нынешнем году учреждения рассчитывают получить из шишек около 6,5 тыс. кг семян сосны обыкновенной, 410 кг семян ели европейской и 40 кг семян лиственницы европейской.

Отметим, что в лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.

Белорусские семена в основном используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд (в Беларуси ежегодно растут объемы лесовосстановления и лесоразведения). В случае возникновения излишков часть семян поставляется на экспорт.
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