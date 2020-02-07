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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА 130-ТОННЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПОСТУПЯТ В АДРЕС ОАО «УРАЛАСБЕСТ»
17:27 07.02.2020
Два 130-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 уже в первом квартале 2019 года поступят в адрес российского ОАО «Ураласбест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новые белорусские самосвалы помогут горно-обогатительному предприятию «Ураласбест», крупному производителю хризотилового асбеста, нарастить объемы добычи.
В цехах Южной колонны автотранспортного предприятия «Ураласбеста» уже ведется сборка первого поступившего на предприятие самосвала БЕЛАЗ-75131. Во второй половине февраля новая машина приступит к работе в карьере. Это уже десятый «БЕЛАЗ» этой серии, который встанет в строй автопарка комбината.
По отзывам горнодобытчиков, 130-тонные «БЕЛАЗы» выгодно отличаются высокой производительностью и низким удельным расходом топлива в сочетании с надежностью конструкции, плавностью хода, простотой в управлении и удобством технического обслуживания. Рабочее место водителя оборудовано в соответствии с требованиями безопасности. В кабине повышенной комфортабельности предусмотрены системы отопления и кондиционирования воздуха.
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