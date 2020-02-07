ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДВА 130-ТОННЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПОСТУПЯТ В АДРЕС ОАО «УРАЛАСБЕСТ»
17:27 07.02.2020

Два 130-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 уже в первом квартале 2019 года поступят в адрес российского ОАО «Ураласбест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новые белорусские самосвалы помогут горно-обогатительному предприятию «Ураласбест», крупному производителю хризотилового асбеста, нарастить объемы добычи.

В цехах Южной колонны автотранспортного предприятия «Ураласбеста» уже ведется сборка первого поступившего на предприятие самосвала БЕЛАЗ-75131. Во второй половине февраля новая машина приступит к работе в карьере. Это уже десятый «БЕЛАЗ» этой серии, который встанет в строй автопарка комбината.

По отзывам горнодобытчиков, 130-тонные «БЕЛАЗы» выгодно отличаются высокой производительностью и низким удельным расходом топлива в сочетании с надежностью конструкции, плавностью хода, простотой в управлении и удобством технического обслуживания. Рабочее место водителя оборудовано в соответствии с требованиями безопасности. В кабине повышенной комфортабельности предусмотрены системы отопления и кондиционирования воздуха.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3850 2.3920
USD 2.1780 2.1830
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0940 1.0980
EUR/RUB 69.6000 70.1000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте