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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ НАМЕРЕНЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ НА ТРИДЦАТЬ ТРИ ОАО
17:08 07.02.2020
Брестский облисполком предлагает инвесторам принять участие в развитии хозяйственных обществ используя механизмы приватизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, преимущественно речь идет о продаже находящихся в коммунальной собственности контрольных пакетов акций и выше.
По информации комитета «Брестоблимущество», в список, состоящий из 33 ОАО, входят 11 предприятий промышленности, 3 предприятия торговли, 1 предприятие, оказывающее услуги по обслуживанию торгово-технологического оборудования, 1 – оказывающее услуги складской и транспортной логистики, 1 – осуществляющее производство оборудования телемеханики и монтаж систем автоматизации, 12 предприятий – производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, 1 – обслуживающее сельское хозяйство, 1 – производящее электромонтажные работы, а также 2 предприятия строительной отрасли.
Подробная информация о деятельности данных акционерных обществ и размере предлагаемого для продажи пакета акций доступна на сайте Брестского облисполкома.
В случае заинтересованности желающие могут подготовить и направить в адрес облисполкома свои предложения по развитию предприятий. Инвесторы могут также представить предложения по развитию других акционерных обществ с долей коммунальной собственности, информация о которых также представлена на сайте Брестского облисполкома.
Право приобретения находящихся в государственной собственности акций имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица Республики Беларусь, за исключением государственных организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам, превышает 50%, иностранные государства и их административно-территориальные единицы, международные организации, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами.
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