В настоящее время наблюдается существенный интерес субъектов хозяйствования к обучению своих специалистов таможенному декларированию: более тысячи представителей внешнеэкономической деятельности прошли обучение в 2019 году на базе ведомственного Института таможенных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в институте слушатели получают необходимые теоретические знания для совершения таможенных операций, приобретают умения и практические навыки по заполнению и корректировке таможенных документов.

Преподаватели института проводят совместный анализ ошибок декларантов, допущенных при совершении таможенных операций, что позволяет определить подходы в том числе и к организации дистанционного обучения.

К слову, на текущей неделе в учреждении образования проходят открытые заседания кафедр. Профессорско-преподавательский состав института оценивает соответствие качества работы поставленным задачам и обменивается педагогическим опытом.

На заседаниях также рассматривается расширение блока дисциплин с акцентом на совершенствование управленческих и аналитических компетенций таможенников, а также необходимость новых знаний в условиях цифровизации таможенного дела.

Отметим, что специалисты по таможенному декларированию повышают свою квалификацию в таможенном учреждении образования с 2011 года. С этого периода обучение уже прошли около 20 тысяч человек, что свидетельствует о заинтересованности организаций, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, в компетентных специалистах.