|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПЛЕКС ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА ПРОДАЕТСЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
16:17 07.02.2020
Комплекс по обработке древесины и производства изделий из дерева продается в Витебской области (Поставский р-н, г.п. Воропаево. Недалеко от границы с Литвой, трасса Р45).
Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в состав комплекса входят: здания (27 единиц) общей площадью около 13,4 тысяч кв. м, сушильные камеры, сети, собственная котельная, артезианская скважина и др.
Производственный комплекс включает оборудование (140 ед.) для переработки древесины и производства изделий из дерева, деревообрабатывающие станки ЧПУ, для работы с ЛДСтП, МДФ, массивом.
На территории имеются площади для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, рядом грузовая железнодорожная станция.
Предприятие укомплектовано трудовым персоналом.
Общая площадь земельных участков – 7,072 га.
Начальная цена продажи - 1 326 474,00 белорусских рублей (620 тысяч долларов США).
Продавцом выступает ОАО «Воропаевский деревообрабатывающий комбинат», находящийся в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
Курсы в банках
на 07.02.2020
Конвертация в банках
на 07.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте