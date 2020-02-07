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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКС ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА ПРОДАЕТСЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
16:17 07.02.2020

Комплекс по обработке древесины и производства изделий из дерева продается в Витебской области (Поставский р-н, г.п. Воропаево. Недалеко от границы с Литвой, трасса Р45).

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в состав комплекса входят: здания (27 единиц) общей площадью около 13,4 тысяч кв. м, сушильные камеры, сети, собственная котельная, артезианская скважина и др.

Производственный комплекс включает оборудование (140 ед.) для переработки древесины и производства изделий из дерева, деревообрабатывающие станки ЧПУ, для работы с ЛДСтП, МДФ, массивом.

На территории имеются площади для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, рядом грузовая железнодорожная станция.

Предприятие укомплектовано трудовым персоналом.

Общая площадь земельных участков – 7,072 га.

Начальная цена продажи - 1 326 474,00 белорусских рублей (620 тысяч долларов США).

Продавцом выступает ОАО «Воропаевский деревообрабатывающий комбинат», находящийся в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве).
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