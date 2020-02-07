ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в настоящее время ведет работу по поставке Кировскому филиалу АО «Апатит» (Группа «ФосАгро», РФ) роботизированных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в Ньоркпахкском карьере Восточного рудника планируется создать уникальный цифровой рудник будущего, где карьерная техника «БЕЛАЗ» в беспилотном режиме будет работать на добыче апатито-нефелиновых руд.

Перевод карьерной техники на газодизельный режим – это еще одна планируемая на «Апатите» новация с участием БЕЛАЗа. Инфраструктура по приему сжиженного природного газа на Кировской площадке уже создана, планируется ее расширить и распространить опыт применения альтернативного топлива на все самосвалы. Реализация данного проекта позволит снизить затраты на топливо и себестоимость открытых горных работ в целом.

В январе еще три 130-тонника серии БЕЛАЗ-7513 отгружены в рамках подписанного в сентябре прошлого года соглашения на поставку в Хибины крупной партии белорусской карьерной техники особо большой грузоподъемности.

Согласно действующему контракту в сентябре-декабре минувшего года новую прописку в АО «Апатит» уже получили 16 карьерных самосвалов: шесть 180-тонников БЕЛАЗ-75180, которые до этого на предприятии не применялись, и десять 130-тонников БЕЛАЗ-75131. Нынче в феврале еще три 130-тонных машины присоединятся к своим собратьям-богатырям в Мурманской области. Всего же в рамках соглашения в течение трех лет БЕЛАЗ должен поставить на горно-обогатительное предприятие в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов.