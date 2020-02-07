Белорусская торгово-промышленная палата принимает заявки на участие в республиканском конкурсе «Лучший экспортер 2019 года».

Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» ежегодно определяет лучших белорусских производителей товаров и услуг мирового уровня в 22 номинациях. Для участия в конкурсе необходимо заполнить конкурсную карту и направить ее в адрес соответствующей ведомственной (региональной) конкурсной комиссии.

Информация, направляемая на конкурс, должна быть заверена подписью руководителя и главного бухгалтера с указанием их ответственности за полноту и достоверность данных. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для ее отклонения. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте БелТПП.