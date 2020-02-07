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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР ГОДА»
15:50 07.02.2020
Белорусская торгово-промышленная палата принимает заявки на участие в республиканском конкурсе «Лучший экспортер 2019 года».
Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» ежегодно определяет лучших белорусских производителей товаров и услуг мирового уровня в 22 номинациях. Для участия в конкурсе необходимо заполнить конкурсную карту и направить ее в адрес соответствующей ведомственной (региональной) конкурсной комиссии.
Информация, направляемая на конкурс, должна быть заверена подписью руководителя и главного бухгалтера с указанием их ответственности за полноту и достоверность данных. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для ее отклонения. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте БелТПП.
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