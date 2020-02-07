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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 12 ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
15:44 07.02.2020
РУП «Белпочта» с 12 февраля 2020 года повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений (письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS) в среднем на 3-5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек.
«В соответствии с актами Всемирной почтовой конвенции изменились и конечные расходы стран назначения при пересылке международной письменной корреспонденции, входящие и транзитные доли тарифа на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS», - пояснили в организации.
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