РУП «Белпочта» с 12 февраля 2020 года повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений (письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS) в среднем на 3-5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек.

«В соответствии с актами Всемирной почтовой конвенции изменились и конечные расходы стран назначения при пересылке международной письменной корреспонденции, входящие и транзитные доли тарифа на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS», - пояснили в организации.