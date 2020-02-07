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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ НА НПС
14:53 07.02.2020
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонтные работы, которые были начаты 3 февраля в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Кобрин» и НПС «Туров».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на НПС «Кобрин» завершен ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. На НПС «Туров» произведена замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода подключен, заполнен нефтью и введен в эксплуатацию.
Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча-Мозырь» и «Мозырь-Брест», выявленных по результатам внутритрубной диагностики, продолжается.
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