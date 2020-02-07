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ЭКОНОМИКА РБ


СИСТЕМУ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСМОТРЯТ
14:32 07.02.2020

В Беларуси планируют пересмотреть систему налоговых вычетов. Такая информация прозвучала на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, на заседании также рассмотрен вопрос об увеличении стандартного вычета по подоходному налогу для семей, воспитывающих детей.

Цель социального государства, как было отмечено, – повышение качества жизни тех слоев населения, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно решать проблемы своего личного и семейного обеспечения. Достигнуть этой цели можно путем предоставления социальной поддержки, в том числе увеличения налоговых вычетов по подоходному налогу.

Сегодня налоговый вычет на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца (ребенок старше 18 лет, получающий первое высшее или среднее специальное образование на дневном отделении, жена или муж, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком) составляет 34 рубля (в 2019 году – 32 рубля). А для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет равен 65 рублям (в 2019 году — 61 рубль).

«Вопрос об увеличении стандартного налогового вычета за последние 2 года рассматривался дважды», – отметила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Предложение усилить таким образом поддержку семей прописано в генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. Кроме того, в течение прошлого года Министерство экономики рассматривало инициативу увеличения налогового вычета до размера бюджета прожиточного минимума.

«В начале января 2019 года в Беларуси проживали 1 млн. 868 тыс. 329 несовершеннолетних детей. Таким образом, на налоговые вычеты имели право более 3 млн. 600 тыс. человек. Если умножить это число на сумму прожиточного минимума, получится, что потеря бюджета составит 1 млрд. 315 млн. 200 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем сейчас», – привела пример Элла Селицкая.

В 2020 году Министерство по налогам и сборам планирует проанализировать все имеющиеся в стране налоговые послабления на факт их эффективности, чтобы в дальнейшем внедрить адресную социальную поддержку, включая налоговые вычеты.
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