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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» ПРОРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ В БЕЛАРУСИ КОВРОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
13:44 07.02.2020

Концерн «Беллегпром» рассчитывает реализовать инвестиционный проект по приобретению имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста» витебским предприятием с целью создания в стране единого коврового производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.

Сегодня ковровые изделия и покрытия в республике выпускают всего два предприятия: ОАО «Витебские ковры» и ОАО «Ковры Бреста». Первое из них эффективно работающая, финансово устойчивая компания, стабильно развивается, обеспечивает прибыльную работу. Производственные мощности общества задействованы полностью, 90% выпускаемой продукции экспортируется. Брестское предприятие, на сегодня находящееся в процедуре экономической несостоятельности (санации), проводит торги по продаже комплекса имущества, включающего 539 единиц объектов недвижимости и оборудования.

Вместе с тем ситуация на «Коврах Бреста» сейчас контролируемая. Запущено производство ковров, предприятие работает, платит налоги, рассчитывается с кредиторами, при наличии дополнительного финансирования заработает на полную мощность.
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