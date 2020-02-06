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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 760 ТОНН ЛЕКАРСТВЕННОГО И ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ
12:33 07.02.2020

Производство лекарственного и пряно-ароматического сырья в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси в 2019 году составило 759 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, наибольшие объемы сырья получены в организациях Витебской и Гродненской областей – 813,4 тонны (98% от общего объема производства).

Крупными производителями сырья в республике являются: ООО «Калина» Оршанского района Витебской области (произведено 514 тонн); КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района Гродненской области (152 тонны); К(Ф)Х «Арника горная» Новогрудского района Гродненской области (60 тонн).

В 2019 году лекарственные и пряно-ароматические растения выращивались в 13 субъектах хозяйствования различных форм собственности на площади более 793га в Брестской (0,5 га), Витебской (253 га), Гродненской (497 га), Минской (40,5 га) и Могилевской (2,3 га) областях.

В ряде организаций Витебской, Гродненской и Брестской областей, где организован полный цикл от производства сырья до переработки, отмечается дальнейшее расширение площадей под лекарственными и пряно-ароматическими растениями. Так, ООО «Калина» решением Оршанского райисполкома выделено 450 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые будут введены в севооборот в 2020 году, К(Ф)Х «Арника горная» в 2020 году будет дополнительно вовлечено порядка 100 гектаров.

Ассортимент выращиваемых лекарственных, пряно-ароматических растений, используемых в фармацевтической и перерабатывающих отраслях, насчитывает около 50 наименований.

Реализация сырья осуществляется предприятиями самостоятельно в рамках действующего законодательства, а также используется для собственных нужд (переработка, фасовка и др.) и на экспорт. Так, ООО «Калина» налажен выпуск лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, фиточаев 124 наименований. КСУП «Совхоз «Большое Можейково» производит лекарственные средства 4 наименований и биологически активные добавки 5 наименований. К(Ф)Х «Арника горная» активно реализует сырье на экспорт, в том числе: в Российскую Федерацию (валериана, эхинация, душица, тмин и др.), в Республику Польша (иссоп, рута, душица, чабер и др.), а также налаживает производство фасованных специй и чайных напитков. В структуре КСУП «Минская овощная фабрика» организован участок по производству чайных напитков и фиточаев 38 наименований с использованием собственного сырья.
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