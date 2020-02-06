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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ БЕНЗИНА В УКРАИНУ НА 6%
12:13 07.02.2020
В январе 2020 г. Беларусь нарастила поставки бензина в Украину по сравнению с декабрем 2019 г. на 6% до 54 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Поставки белорусского бензина на украинский рынок в первый месяц 2020 г. выросли, несмотря на четырехкратное снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.
Отгрузки бензина в январе в Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ.
В 2018 г. «Укртатнафта» начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензина из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта.
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