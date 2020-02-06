Выпуск готовых к употреблению бетонных смесей тяжелого бетона освоил филиал № 7 ОАО «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод».

Как пишет газета «Витебские вести», современная автоматизированная линия российского производителя позволяет полностью исключить ручной труд – требуются лишь конкретная компьютерная программа и нажатие пусковой кнопки. Мощность линии – до 300 кубометров бетона в сутки. Введение в строй нового участка бетонных смесей позволило предприятию создать три рабочих места.

«С целью оптимизации управления процессами производства планируем этот участок объединить с участком бортового камня, – рассказал заместитель директора филиала Сергей Петьков. – В его основе – также тяжелый бетон. Дополнительно появятся еще два рабочих места».

На новый вид продукции уже есть спрос. В частности, у ООО «Савушкин-Орша», где продолжаются глобальная модернизация и строительство нового цеха.

Филиал № 7 ОАО «Оршастройматериалы» – крупный производитель изделий из ячеистого бетона (газосиликатные блоки) в Беларуси. Он занимает 90% всего объема выпускаемой предприятием продукции.

На рынке строительных материалов предприятие уже более 80 лет. За это время здесь многого добились в области совершенствования производственной базы, работы с заказчиками и покупателями.

В настоящее время на предприятии также работает современная линия по производству блоков из ячеистого бетона, которая позволяет выпускать 450 куб. м продукции ежесуточно.

«Это современный строительный материал последнего поколения, – отметил Сергей Петьков. – Одним из преимуществ наших блоков является высокотемпературная автоклавная обработка изделий. Это придает высокую устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды (морозостойкость, долговечность)».

Еще одно направление деятельности предприятия – выпуск бортового камня и тротуарной плитки для благоустройства городских улиц, площадей.