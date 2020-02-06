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ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА И СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ УСТАНОВЛЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
11:34 07.02.2020
Органы прокуратуры Гомельской области в ходе проверок установили многочисленные нарушения трудового законодательства в организациях региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на предприятиях Наровлянского, Брагинского, Рогачевского, Светлогорского, Добрушского районов и Гомеля вскрыты факты несоблюдения порядка и сроков выплаты заработной платы.
По-прежнему актуальны вопросы обеспечения законности при привлечении работников к материальной ответственности.
В ряде случаев наниматели нарушали сроки выплаты окончательного расчета при увольнении работника, а также среднего заработка за время трудового отпуска.
К примеру, в одном из КСУП Петриковского района тракторист-машинист был уволен в связи с призывом на военную службу. В предусмотренный законом срок окончательный расчет с ним не произведен. Обращение работника по этому вопросу к администрации предприятия осталось безрезультатным.
Аналогичные нарушения трудового законодательства зафиксированы на предприятиях Житковичского, Гомельского, Светлогорского, Лоевского, Буда-Кошелевского, Речицкого, Лельчицкого, Рогачевского и Кормянского районов, а также в двух хозяйствах Ельского района.
Согласно ст.176 Трудового кодекса наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.
Как показала проверка, в пяти хозяйствах области наниматели вопреки положениям ст.176 Трудового кодекса не произвели данные выплаты отдельным работникам, хотя те уже находились в трудовом отпуске.
По результатам проверок приняты меры прокурорского реагирования: внесено 30 представлений, вынесено 68 предписаний, подано 38 протестов, подготовлено 11 официальных предупреждений. Кроме того, прокуроры инициировали привлечение 67 должностных лиц к дисциплинарной, 59 – к административной ответственности, гражданам уже выплачено 46,5 тыс. рублей.
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