ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА И СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ УСТАНОВЛЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
11:34 07.02.2020

Органы прокуратуры Гомельской области в ходе проверок установили многочисленные нарушения трудового законодательства в организациях региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на предприятиях Наровлянского, Брагинского, Рогачевского, Светлогорского, Добрушского районов и Гомеля вскрыты факты несоблюдения порядка и сроков выплаты заработной платы.

По-прежнему актуальны вопросы обеспечения законности при привлечении работников к материальной ответственности.

В ряде случаев наниматели нарушали сроки выплаты окончательного расчета при увольнении работника, а также среднего заработка за время трудового отпуска.

К примеру, в одном из КСУП Петриковского района тракторист-машинист был уволен в связи с призывом на военную службу. В предусмотренный законом срок окончательный расчет с ним не произведен. Обращение работника по этому вопросу к администрации предприятия осталось безрезультатным.

Аналогичные нарушения трудового законодательства зафиксированы на предприятиях Житковичского, Гомельского, Светлогорского, Лоевского, Буда-Кошелевского, Речицкого, Лельчицкого, Рогачевского и Кормянского районов, а также в двух хозяйствах Ельского района.

Согласно ст.176 Трудового кодекса наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.

Как показала проверка, в пяти хозяйствах области наниматели вопреки положениям ст.176 Трудового кодекса не произвели данные выплаты отдельным работникам, хотя те уже находились в трудовом отпуске.

По результатам проверок приняты меры прокурорского реагирования: внесено 30 представлений, вынесено 68 предписаний, подано 38 протестов, подготовлено 11 официальных предупреждений. Кроме того, прокуроры инициировали привлечение 67 должностных лиц к дисциплинарной, 59 – к административной ответственности, гражданам уже выплачено 46,5 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
валюта курс
EUR 2.3785
USD 2.1615
RUB 3.4385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3785 +0.0016
USD 2.1615 +0.0075
RUB 3.4385 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3840 2.3850
USD 2.1740 2.1750
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0990
EUR/RUB 69.5000 69.8000
USD/RUB 63.4000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте